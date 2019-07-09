В Карелии вепсы устроят народные гулянья

В селе Шелтозеро 13 июля пройдет традиционный вепсский праздник "Древо жизни", сообщили в Минкультуры Карелиии.

В этом году главной темой правздника стал творческий сценарий "Сны о Вепсской земле", посвященный возрождению вепсской письменности.

Народные гулянья пройдут 13 июля в 12.00. Гостей праздника ждут театрализованные представления, концерты национальных творческих коллективов, спортивные состязания "Вепсские игрища" и выступления эстрадных исполнителей – Ивана Трифанова, Екатерины Мартыновой, Софьи Павловой и рок-группы "Истинный облик".



Будет организована выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного и ремесленного творчества, где можно приобрести сувениры на память. Также гости мероприятия смогут попробовать блюда национальной кухни.

Праздник вепсской культуры "Древо жизни" (на вепсском Elonpu) направлен на сохранение народных традиций и языка вепсов. Символ праздника – образ священного дерева, отображающий связь между прошлым, настоящим и будущим. В контексте праздника Древо жизни рассматривается как основа вепсской культуры, способ передачи национальных традиций от поколения к поколению.



Праздник проводится ежегодно во вторые выходные июля в селе Шёлтозеро. Впервые вепсский праздник "Древо жизни" был проведен в Шелтозеро в 1987 году, с 1989 года его стали проводить в Вологодской и Ленинградской областях.