В Карелии вернувшийся без алкоголя «гонец» получил по лицу и остался без денег

В полиции рассказали, как сотрудники уголовного розыска Олонца раскрыли дело о грабеже, жертвой которого стал мужчина, отправившийся за спиртным.

В полицию Олонецкого района поступило заявление 38-летнего жителя города о грабеже. Помощь полицейских потребовалась ему и его приятелю, сообщают в МВД.

Вечером потерпевший с приятелем распивали спиртное в общежитии. Когда алкоголь закончился, они вышли в коридор, где один передал другому 400 рублей для повторного визита в магазин.

Свидетелем этой сцены стал ещё один посетитель общежития, который случайно оказался на этаже и слышал, как приятели договаривались о предстоящих покупках алкоголя. Затем он дождался возвращения «гонца» из торговой точки и, увидев, что тот идёт с пустыми руками, потребовал деньги. Когда олончанин отказался, злоумышленник нанёс ему несколько ударов по лицу, похитил наличные и скрылся.

Полицейские задержали ранее судимого 36-летнего подозреваемого. К этому времени он успел потратить похищенные средства на алкоголь и такси.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Карелии грабитель похитил из квартиры нож и 26 тысяч рублей.