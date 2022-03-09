В Карелии виновник смертельного ДТП услышал приговор спустя 10 лет после аварии

Суд в Костомукше учел истечение срока давности, сообщили на сайте инстанции.

Уголовное дело поступило в Костомукшский городской суд спустя более чем 10 лет после трагического ДТП.

Как установило следствие, 1 августа 2011 года на дороге Костомукша — АО «Карельский окатыш» виновный за рулем автомобиля совершил поворот, не убедившись в безопасности маневра. В результате он врезался в мотоцикл, ехавший во встречном направлении. Мотоциклист от полученных травм скончался.

Суд признал водителя виновным в смертельном ДТП, однако по истечению срока давности он был освобожден от наказания.

Гражданский иск матери погибшего был удовлетворен частично — виновный заплатит компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.