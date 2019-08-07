В Карелии власти обещают поддержку бизнесу за раздельный сбор мусора

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии предложит разработать меры господдержки для малого бизнеса, который возьмет на себя работу по раздельному сбору мусора в населенных пунктах республики.

Об этом сообщил глава Минприроды Алексей Щепин, комментируя планы разработки новой программы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе.

"Мы привлекаем наших предпринимателей, которые сегодня и на территории Петрозаводска собирают раздельно мусор… и это направление мы будем дальше продолжать, оно будет отдельно идти. Меры господдержки мы будем оказывать тем предпринимателям, которые будут инициировать и налаживать раздельную систему обращения с отходами", - сообщил Щепин.

Подробности - на сайте интернет-издания "Вести Карелии".