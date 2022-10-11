В Карелии вносятся изменения в закон о муниципальных выборах

ЦИК Карелии выступила с законодательной инициативой и внесла на рассмотрение парламента республики законопроект, содержащий изменения закон о муниципальных выборах.

Сегодня, 15 декабря, Законодательное собрание одобрило в первом и втором окончательном чтении законопроект, который приводит региональное законодательство о выборах в соответствие с федеральным.

В частности, из избирательного процесса исключаются избирательные комиссии муниципальных образований. В соответствии с федеральным законодательством теперь таких органов на уровне муниципальных образований не предусмотрено, а полномочия по проведению муниципальных выборов и референдумов отнесены к государственным органам республики — территориальным избирательным комиссиям. Последние находятся в вертикали избирательной системы Российской Федерации.

Кроме того, уточняются условия применения видов избирательных систем (смешанная, мажоритарная или пропорциональная) при проведении муниципальных выборов: теперь муниципальные образования самостоятельно устанавливают вид избирательной системы, которая предусмотрена федеральным и региональным законодательством. Виды избирательных систем, применяемых при проведении выборов депутатов муниципальных образований, определяются уставами соответствующих муниципальных образований.