В Карелии вновь пройдет ралли "Белые ночи"

Сильнейшие гонщики страны приедут в республику на ралли "Белые ночи 2019", сообщили в минспорта Карелии.

С 19 по 23 июня состоится 5-й этап Чемпионата России, финал Кубка Республики Карелия, а также 4-й этап LADA Rally Cup по автомобильному спорту – ралли "Белые ночи 2019".

Соревнование стало самым значительным событием в календаре Чемпионата России по ралли и неизменно собирает на старте не только сильнейших спортсменов России, но и гостей из ближнего зарубежья.

Торжественное открытие и старт ралли "Белые ночи 2019" состоится в пятницу 21 июня 2019 года в 14.45 на Рыночной площади Лахденпохьи. Трасса ралли разделена на 2 дня и 4 секции, имеет протяженность 465 км. Покрытие скоростных участков ралли – гравий, грунт.

Финиш ралли, а также награждение победителей и призеров пройдут на следующий день в субботу 22 июня в 19.00 на пл. Кирова в Сортавале.

Подробнее о мероприятии здесь.