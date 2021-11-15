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В Карелии водитель автобуса установил новогоднюю ель в салоне (ВИДЕО)

Новости. Общество
07:25, 28 Декабря 2021
фото: САМПО ТВ 360º / скриншот видео

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Водитель рейсового автобуса Давид Оганесян устроил в салоне новогоднюю атмосферу с елкой, гирляндой и украшениями.

Давид Оганесян, водитель автобуса, курсирующего между Петрозаводском и Шуей, украсил салон. Внутри автобуса появилась новогодняя ель и прочие праздничные украшения. Сюжет про водителя, который решил подарить пассажирам праздник, подготовил телеканал САМПО ТВ 360º.

Как информирует Минтранс Карелии, предприятия «Карелавтотранс» проводят конкурс на лучший новогодний автобус. Водитель Давид Оганесян принимает участие в этом конкурсе на лучшее оформление автобуса.

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