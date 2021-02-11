В Карелии водитель сбил пешехода-нарушителя

Водитель иномарки сбил пожилого пешехода в Пудоже, сообщает Госавтоинспекция.

Дорожное происшествие произошло в четверг, 11 февраля, информирует ГИБДД.

В 13:50 на улице Машакова в Пудоже 44-летний водитель автомобиля "KIA Rio" сбил 65-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте в зоне видимости перекрёстка.

После ДТП пешеход был доставлен в лечебное учреждение для оказания медпомощи.

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