В Карелии водитель сбил пешехода-нарушителя

Водитель иномарки сбил пожилого пешехода в Пудоже, сообщает Госавтоинспекция.
Дорожное происшествие произошло в четверг, 11 февраля, информирует ГИБДД.
В 13:50 на улице Машакова в Пудоже 44-летний водитель автомобиля "KIA Rio" сбил 65-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте в зоне видимости перекрёстка.
После ДТП пешеход был доставлен в лечебное учреждение для оказания медпомощи.
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