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Новости. Общество
18:40, 08 Июля 2019
фото: © Антон Новодережкин/ТАСС

В Карелии водители около 97 тысяч раз нарушили ПДД

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С начала года инспекторы вынесли около 97 тысяч постановлений об административных правонарушениях, сообщили в ГИБДД Карелии.

На особо аварийных участках автомобильных дорог и улиц (в населенных пунктах) установлены камеры фото и видеофиксации административных правонарушений.

Так, по материалам, полученным при использовании этих средств, за 6 месяцев сотрудники ГИБДД составили 64 протокола за уклонение от исполнения административного наказания.

В республике используется 101 комплекс автоматической фиксации административных правонарушений, в том числе 61 передвижной комплекс "КрисП" и "Скат".

Из 40 стационарных комплексов, фиксирующих превышение установленной скорости движения, 15 имеют функционал, позволяющий фиксировать нарушения правил обгона.

Всего с начала года за выезд на полосу встречного движения в нарушение ПДД РФ в отношении 884 водителей возбуждены дела.

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Комментарии

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кир
2019-07-08 18:44:40
Сделайте законы под менталитет нашего человека. Слабо? Слабо.
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