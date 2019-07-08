В Карелии водители около 97 тысяч раз нарушили ПДД

С начала года инспекторы вынесли около 97 тысяч постановлений об административных правонарушениях, сообщили в ГИБДД Карелии.

На особо аварийных участках автомобильных дорог и улиц (в населенных пунктах) установлены камеры фото и видеофиксации административных правонарушений.



Так, по материалам, полученным при использовании этих средств, за 6 месяцев сотрудники ГИБДД составили 64 протокола за уклонение от исполнения административного наказания.



В республике используется 101 комплекс автоматической фиксации административных правонарушений, в том числе 61 передвижной комплекс "КрисП" и "Скат".



Из 40 стационарных комплексов, фиксирующих превышение установленной скорости движения, 15 имеют функционал, позволяющий фиксировать нарушения правил обгона.



Всего с начала года за выезд на полосу встречного движения в нарушение ПДД РФ в отношении 884 водителей возбуждены дела.