В Карелии водители пострадали в ДТП

Авария произошла сегодня утром на автодороге "Шуйская - Гирвас", сообщили в ГИБДД Карелии.

В 10.30 в Прионежском районе произошло столкновение двух автомобилей. 53- летний житель района двигаясь на автомобиле "Нива" в сторону Гирваса, при повороте налево не убедился в безопасности маневра.



Столкновение произошло с автомобилем Land Rover, который двигался в попутном направлении. За рулем находился 29-летний петрозаводчанин.



В ДТП травмированы водители автомобилей, им оказана медицинская помощь.



Обстоятельства происшествия уточняются.