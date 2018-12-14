В Карелии водители пострадали в ДТП

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Авария произошла сегодня утром на автодороге "Шуйская - Гирвас", сообщили в ГИБДД Карелии.
В 10.30 в Прионежском районе произошло столкновение двух автомобилей. 53- летний житель района двигаясь на автомобиле "Нива" в сторону Гирваса, при повороте налево не убедился в безопасности маневра.
Столкновение произошло с автомобилем Land Rover, который двигался в попутном направлении. За рулем находился 29-летний петрозаводчанин.
В ДТП травмированы водители автомобилей, им оказана медицинская помощь.
Обстоятельства происшествия уточняются.
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