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Новости. Криминал
08:20, 16 Февраля 2018

В Карелии водолаз с друзьями обокрал форелеводческое хозяйство

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Кондопожский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении участника хищения рыбы из садков форелевого хозяйства, сообщает прокуратура Карелии.

В ночь сна 26 октября 2017года 46-летний мужчина с двумя своими знакомыми украл форель из принадлежащего индивидуальному предпринимателю рыбоводческого хозяйства, расположенного в акватории Кондозеро.

Злоумышленник, надев водолазный костюм, вплавь добрался к садкам и ножом перерезал крепление одного из них таким образом, что большая часть садка опустилась под воду и форель начала из него свободно выходить в акваторию озера. Его приятели выплыли на резиновой лодке в озеро и поставили  около рыболовные сети.

На следующее утро сообщники втроем подняли сети и извлекли из них не менее 50 килограммов форели общей стоимостью 22,5 тысячи рублей, которую затем продали.

В целом же, с учетом того, что еще свыше 6,5 тонн рыбы ушло из садка, потерпевший предприниматель оценил убытки от действий злоумышленников на сумму более 3 млн рублей, которые он планирует взыскать в порядке гражданского судопроизводства.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии-поселении, а также сохранил ранее избранную в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

В отношении двух других участников кражи прокурором района также утверждено обвинительное заключение, дело направлено на рассмотрение в Кондопожский городской суд.

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