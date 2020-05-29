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В Карелии военнослужащие проведут дезинфекцию самолетов для участия в параде Победы

Новости. Общество
11:55, 30 Мая 2020
фото: © Столицы на Онего
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Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа приступили к дезинфекции территорий и объектов аэродромов, сообщает пресс-служба ЗВО.

Мероприятия по дезинфекции пройдут в Карелии, в Курской, Воронежской, Тверской и Ленинградской областях. Военные сделают санитарную обработку фасадов зданий контрольно-диспетчерского и технического обслуживания, ангаров и стоянок военной техники, дорожек между объектами инфраструктуры аэродромов, а также внутренних помещения: столовые, места летнего отдыха, медпункты, диспетчерские и мастерские.

Тщательной дезинфекции подвергнут всю воздушную и наземную техники. Для этой цели военнослужащие используют специальное оборудование — авторазливочные станции АРС-14КМ и комплект для дезинфекции ДКВ-1. С их помощью удастся тщательно продезинфицировать труднодоступные для техники объекты. В качестве средства для обработки применяют раствор ДТС-ГК.

Всего специалисты обработают более 80 тысяч "квадратов" помещений и территорий аэродромов в преддверии подготовки к параду в честь 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня, пишет "78.ру".

Напомним, летчики из Карелии приняли участие в военном параде в Петербурге.

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