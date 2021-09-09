В Карелии воришки пытались похитить дешевое спиртное и сантехнические материалы

Сотрудники Росгвардии задержали очередных нарушителей в охраняемых торговых заведениях.

Утром 15 сентября по сигналу тревоги, поступившему на пульт Петрозаводского отдела вневедомственной охраны, была направлена группа задержания, где за попытку хищения сантехнических материалов задержан 46-летний гражданин. Об этом сообщают в Росгвардии.

В Сегеже днём в сетевом магазине задержан мужчина за кражу дешёвого алкоголя. Аналогичное правонарушение вменяется жителю Сортавалы, которого задержали сотрудники районного отдела. Все задержанные переданы в полицию.

Ранее сообщалось, что житель Карелии не удержал в руках бутылку и попал в полицию.