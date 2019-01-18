В Карелии возбудили дело из-за невыплаты зарплат строителям перинатального центра

Уголовное дело по фактам невыплат зарплат возбуждено в отношении одного из руководителей предприятия "СМУ – 303" , занимавшегося строительством перинатального центра в Петрозаводске.

Из заявления трудового коллектива следовало, что официальная часть заработной платы составляла менее 50 процентов от всех выплат, переводилась на карты одного их банков, большая часть заработной платы выплачивалась неофициально.

По факту невыплаты заработной платы руководителю организации было вынесено представление об устранении нарушений трудового законодательства по постановлению прокурора.

Виновное должностное лицо предприятия привлечено к административной ответственности. Кроме того, в отношении одного из руководителей предприятия возбуждено уголовное дело по выявленным фактам.

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