В Карелии возбудили уголовное дело в отношении нетрудолюбивого должника по алиментам

В Суоярвском районе местный житель задолжал по алиментам более миллиона рублей и сбежал от наказания в Петрозаводск, сообщили в Управлении судебных приставов Карелии.

На исполнении в отделении судебных приставов по Суоярвскому району находится производство в отношении местного жителя, который задолжал по алиментам 1 млн 55 тысяч рублей.

Должник не только уклонялся от выплаты алиментов, но даже не пытался искать работу. За неуплату алиментов суд назначил жителю Суоярвского района наказания в виде обязательных работ сроком на 100 часов. Наказание должник не отработал, поэтому в отношении него было возбуждено уголовное дело.

Алиментщик сбежал в Петрозаводск, но был объявлен в розыск и найден. Неплательщика доставили в отдел судебных приставов по Суоярвскому району, где было возбуждено уголовное дело.

Дознавателем уголовное дело направлено в суд с обвинительным актом для рассмотрения по существу.