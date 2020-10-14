890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Врач назвала болезни, на которые указывают холодные ноги 1
14.10.2020 19:40
"Мы всегда в активном поиске"
Сегодня 14:22
Автомобилист в Петрозаводске остановил машину с пьяным водителем (ВИДЕО) 7
Сегодня 07:00
Девочка-подросток погибла в Петрозаводске, упав с 9 этажа 5
Сегодня 12:58
В столице Карелии построят спорткомплекс всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" 8
14.10.2020 16:57

В Карелии возбуждено 15 уголовных за вандализм

Новости. Общество
14:59, 15 Октября 2020
фото: © Ирина Ларионова/ паблик Вконтакте "Живой Петрозаводск"
Загрузка...

В Карелии активизирована работа по пресечению и профилактике фактов вандализма, умышленного повреждения и порчи имущества, в том числе объектов реконструкции и ремонта в период подготовки к 100-летию региона, сообщили в правительстве республики.

По информации МВД по Республике Карелия, с мая текущего года на территории республики возбуждено 15 уголовных дел из-за повреждений культурно-исторических памятников, реконструированных зон отдыха и созданных объектов благоустройства.

Из них 13 совершены на территории Петрозаводска. По восьми уголовным делам лицо, совершившее преступление, установлено. По одному делу судом принято решение о прекращении дела в связи с деятельным раскаянием, остальные уголовные дела находятся в производстве.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-10-15 15:46:00
Не густо! Все дома изуродованы вандалами, а дел всего лишь 15.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.10.2020, 18:50
Число жертв страшного ДТП в Петрозаводске увеличилось до трех
12.10.2020, 19:40
Российская многодетная учительница повесила своего четырехлетнего сына
11.10.2020, 12:04
"Опасные заборы" установили по всему Петрозаводску (ФОТО)
11.10.2020, 08:56
ГИБДД Карелии рассказала подробности страшной аварии, где погибли три человека
12.10.2020, 14:04
Участник смертельного ДТП в Петрозаводске рассказал свою версию произошедшего
11.10.2020, 10:02
Соцсети: водитель, попавший в смертельное ДТП в Петрозаводске, был таксистом

Чтиво

Сегодня 14:22
Кофе со сливками
"Мы всегда в активном поиске"
Гости рубрики "Кофе со сливками" – Людмила Власова и Игорь Сидоренко – первопроходцы косметологической отрасли Карелии и основатели Северо-Западной косметологической школы.
"Депутатский корпус заинтересован в том, чтобы система городского транспорта в столице Карелии развивалась" 8
13.10.2020 11:55
Местному самоуправлению предложено самоликвидироваться 8
09.10.2020 14:16
архив чтиво

Медиа

Ярмарка 2020 в Петрозаводске
09.10.2020 16:50
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»