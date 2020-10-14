В Карелии возбуждено 15 уголовных за вандализм

В Карелии активизирована работа по пресечению и профилактике фактов вандализма, умышленного повреждения и порчи имущества, в том числе объектов реконструкции и ремонта в период подготовки к 100-летию региона, сообщили в правительстве республики.

По информации МВД по Республике Карелия, с мая текущего года на территории республики возбуждено 15 уголовных дел из-за повреждений культурно-исторических памятников, реконструированных зон отдыха и созданных объектов благоустройства.

Из них 13 совершены на территории Петрозаводска. По восьми уголовным делам лицо, совершившее преступление, установлено. По одному делу судом принято решение о прекращении дела в связи с деятельным раскаянием, остальные уголовные дела находятся в производстве.