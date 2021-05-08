В Карелии воздух может прогреться до +16 градусов, но будет сыро и скользко

О погоде на понедельник, 10 мая, рассказали сотрудники карельского Гидрометцентра.

По Карелии в понедельник, 10 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью -2, +3, на севере местами до -5°С, днем +6, +11°С, местами до +16°С. Ночью на дорогах местами гололедица.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем с порывами. Температура воздуха ночью +0, +2°С, днем +10, +12°С. Атмосферное давление будет мало меняться.