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Новости. Общество
11:52, 20 Декабря 2018
фото: light.lifeisphoto.ru/Mr Grey

В Карелии возможно повторение ЧС с заморозкой десятков поселков, заявляет Ростехнадзор

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Чрезвычайная ситуация, произошедшая в Карелии в 2003 году, когда были заморожены системы теплоснабжения десятков населенных пунктов, может повториться из-за отсутствия резервных источников электроснабжения объектов ЖКХ.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства Карелии заместитель руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора по Республике Карелия Юрий Ефименко.

"К сожалению, 15 лет назад республика Карелия пережила достаточно серьезные проблемы с теплоснабжением. Несколько районов было заморожено. Большой частью причин такой форс-мажорной ситуации было не обеспечение необходимой надежности электроснабжения  котельных и водозаборов. Эта ситуация сохраняется и сейчас", - сказал Ефименко.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2018-12-20 13:20:25
Когда в таких стратегически важных отраслях в управлении дилетанты итог именно такой! Всё-таки сапоги должны шить сапожники,а теплоснабжением должны заниматься специалисты по теплоэнергетике, а не бог весь знает кто.
Изя
2018-12-20 12:24:47
До тех пор пока , теплоснабжающие и электроснабжающие организации будут возглавлять не специалисты ( отставные приставы ,прокуроры , экономисты ) , а в Минстрое будут сидеть дилетанты , далёкие от строительства , так и будет . Первым лицам в республике и городе нужно голову иногда включать , тогда и теплоэлектроснабжением всё хоккейно станет . .
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