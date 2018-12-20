В Карелии возможно повторение ЧС с заморозкой десятков поселков, заявляет Ростехнадзор

Чрезвычайная ситуация, произошедшая в Карелии в 2003 году, когда были заморожены системы теплоснабжения десятков населенных пунктов, может повториться из-за отсутствия резервных источников электроснабжения объектов ЖКХ.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства Карелии заместитель руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора по Республике Карелия Юрий Ефименко.

"К сожалению, 15 лет назад республика Карелия пережила достаточно серьезные проблемы с теплоснабжением. Несколько районов было заморожено. Большой частью причин такой форс-мажорной ситуации было не обеспечение необходимой надежности электроснабжения котельных и водозаборов. Эта ситуация сохраняется и сейчас", - сказал Ефименко.

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