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Новости. Экономика
13:02, 08 Февраля 2018

В Карелии возьмут под контроль бюджетные траты

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Карелия станет одним из первых регионов России, где расходы бюджетов полностью или частично будут напрямую контролироваться Федеральным казначейством.

Это следует из выступления министра финансов Карелии Елены Антошиной на сегодняшнем заседании правительства, посвященном вопросам исполнения бюджета республики и местных бюджетов на 2018 год.

"С Федеральным казначейством прорабатывается вопрос о переходе на казначейское сопровождение. Республика Карелия определена пилотным регионом по внедрению указанной практики в процесс исполнения бюджета. Уже определены конкретные сферы, где оно будет использоваться. Это адресная инвестиционная программа, расходы Дорожного фонда, контракты на покупку медицинских препаратов. Указанные расходы с этого года теперь находятся под особым усиленным контролем", - сказала Антошина.

Подробнее о казначейском сопровождении, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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deep
2018-02-08 20:26:37
Лучше верните налоги в Карелию тех кто работает, дербанит наши природные ресурсы, портит экологию, а налоги платит за пределами Карелии. А так прописали чушь, что смешно стало.
Leopol'd
2018-02-08 15:39:06
РК руководят приезжие специалисты, бюджет (после ухода крупнейших плательщиков) выдают из Москвы, контролировать проводки теперь тоже будут из Москвы. Так на кой в РК существуют казначейства, целое министерство финансов и пр.?! Средства связи позволяют все эти непонятные структуры устранить, т.к. решить они ничего не могут.
Гарик
2018-02-08 15:51:45
Ув. Leopol'd, А на что жить будут приезжие приставы и буряты ???? Им проще муниципальную власть " убить " чем лишится кормушки .(((((((((((((((
zanoza
2018-02-08 14:31:57
Давно пора! А то как в бездонную дыру улетают бюджетные денежки и всё "законно".
кир
2018-02-08 14:07:36
Нужно полное внешнее управление недоразвитой территорией с самобытными людьми.
Сеня
2018-02-08 13:15:30
Не поможет , всёравно всё распилят и утащат пришлые.
Гость
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