В Карелии возьмут под контроль бюджетные траты

Карелия станет одним из первых регионов России, где расходы бюджетов полностью или частично будут напрямую контролироваться Федеральным казначейством.

Это следует из выступления министра финансов Карелии Елены Антошиной на сегодняшнем заседании правительства, посвященном вопросам исполнения бюджета республики и местных бюджетов на 2018 год.

"С Федеральным казначейством прорабатывается вопрос о переходе на казначейское сопровождение. Республика Карелия определена пилотным регионом по внедрению указанной практики в процесс исполнения бюджета. Уже определены конкретные сферы, где оно будет использоваться. Это адресная инвестиционная программа, расходы Дорожного фонда, контракты на покупку медицинских препаратов. Указанные расходы с этого года теперь находятся под особым усиленным контролем", - сказала Антошина.

Подробнее о казначейском сопровождении, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".