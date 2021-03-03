В Карелии впервые покажут спектакль для незрячих

В Национальном театре Карелии покажут спектакль "Сын-Медведь" с тифлокомментированием.

Тифлокомментирование – это процесс речевого описания спектакля для незрячих или слабовидящих людей, позволяющий воспринимать визуальную информацию, недоступную для них.

Впервые данная социальная услуга будет предоставлена в Национальном театре Карелии 7 марта на спектакле "Сын-Медведь".

Как объяснили в Национальном театре, перед началом спектакля человек с нарушением зрения получит наушники, на которые во время показа будут поступать тифлокомментарии специалиста, синхронизированные со сценическим действием. Комментатор встраивается в паузы между репликами, чтобы не перекрывать голоса актеров, и рассказывает о костюмах, переменах декораций, безмолвных действиях героев и многом другом.





"Сын-Медведь" станет первым спектаклем в Карелии, адаптированным для людей с инвалидностью по зрению. Также идет работа над созданием тифлокомментариев к спектаклям "Кадриль" и "Любовь и голуби".

Формирование комфортной и доступной среды для зрителей – одно из направлений деятельности Национального театра Карелии. Внедрение тифлокомментирования спектаклей стало одним из этапов этой работы.

Новая услуга тифлокомментирования спектаклей Национального театра Карелии реализовывается в рамках Программы "Особый взгляд" Благотворительного Фонда "Наука, искусство и спорт".

Ранее сообщалось, что спектакль "Сын-Медведь" получил престижную премию.