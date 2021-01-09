В Карелии врачи борются за жизнь девяти крайне тяжелых пациентов с коронавирусом

К аппаратам ИВЛ в ковид-центрах республики подключены 9 пациентов, которые находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 10 января, в стационарах находятся 660 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 515 – в состоянии средней тяжести, 136 тяжелобольных и 9 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсетях.

Доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии увеличилось до 21,9%. Сутками ранее этот показатель составлял 21,0%.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умерли три человека и 230 заразился COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 30703 человека. Выздоровели – 24676. Умерли 183 пациента.