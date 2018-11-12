В Карелии врачи санавиации госпитализировали мужчину с больным сердцем

Из Сегежи в Петрозаводск на вертолете санавиации доставили 54-летнего мужчину со стенокардией, сообщает Национальная служба санитарной авиации.

В минувшую субботу, 10 ноября, выполнен санитарный рейс: в Республиканскую больницу им. Баранова на вертолете санавиации доставили мужчину 54 лет с ишемической болезнью сердца, нестабильной стенокардией.