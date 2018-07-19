В Карелии введен режим повышенной готовности из-за высокой пожароопасности

Соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Карелия объявлен с 8.00 19 июля.

Аномально жаркая сухая погода (температура воздуха 28 – 32° С) и усиление ветра до 12-15 м/с создают на территории республики неблагоприятную обстановку, чреватую возникновением лесных пожаров. В связи с этим главам муниципальных образований рекомендовано ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств.

Арендаторам лесных участков рекомендовано обеспечить полную готовность сил и средств пожаротушения, организовать ежедневное патрулирование арендованных участков, а также своевременно предоставлять информацию о пожарной ситуации в Региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Оперативную передачу информации об осложнении пожарной обстановки и фактах возгораний в лесах в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Карелия необходимо обеспечивать министерству природных ресурсов и экологии региона.

В свою очередь, МЧС рекомендовано усилить контроль за исполнением ограничений, связанных с введением особого противопожарного режима на территории республики.