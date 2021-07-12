В Карелии введена обязательная аккредитация всех медицинских работников

Всех медработников Карелии обязали пройти аккредитацию до 1 января 2022 года.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, введение обязательной медицинской аккредитации позволит оценить реальные знания и умения медицинского персонала.

«Наверное, каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда вам оказывалась некачественная медицинская помощь. Ставили неправильные диагнозы, выписывали не те рецепты. А ведь ошибки в медицине могут носить фатальный характер. Такие ситуации недопустимы. Карелии нужны только квалифицированные медицинские кадры. Именно для этого введена обязательная аккредитация медицинских работников. Это процедура позволит оценить реальные знания и умения медицинского персонала. Это допуск к ведению медицинской деятельности», — отметил Михаил Охлопков.

Глава Минздрава отмечает, что обязательная аккредитация — это жесткий подход, но он правильный: медработники, не прошедшие аккредитацию, не имеют право работать по специальности.

Аккредитацию всем медработникам Карелии необходимо пройти до 1 января 2022 года.

Министр здравоохранения объяснил, что в Петрозаводском медколледже с 25 июня по 9 июля 2021 года проходила первичная аккредитация специалистов со средним медицинским образованием по специальностям «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело».

В этом году заявления об аккредитации подали 217 человек, из них 37 на специальность «Лечебное дело», 22 — «Акушерское дело», 158 — «Сестринское дело».

Признаны прошедшими аккредитацию 202 специалиста, из них по специальности «Лечебное дело» — 35 (95%), по специальности «Акушерское дело» — 20 (91%), по специальности «Сестринское дело» — 147 (93%).

Михаил Охлопков попросил медработников не откладывать аккредитацию в долгий ящик.