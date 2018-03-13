Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
09:20, 13 Марта 2018

В Карелии введены ограничения на вылов рыбы

По теме

Карельский фонд, выступивший поручителем у бизнесмена, потерял в суде почти полмиллиона рублей
13.03.18 11:30
Торговля стала самым популярным направлением бизнеса в Карелии
13.03.18 09:44
"Работа есть!": ярмарка вакансий в Петрозаводске пройдет при участии предприятий из других регионов
13.03.18 09:11
Все новости
Загрузка...

С 12 марта для рыбаков-любителей ограничивается величина суточного вылова рыбы на Белом море, Онежском озере и других водоемах Северного рыбохозяйственного бассейна.

Норма введена приказом министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 января 2018 года.

На Белом море, к примеру, рыбаки имеют право поймать не более 50 килограмм трески, зубатки, камбалы и сельди в сутки.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

По теме

Карельский фонд, выступивший поручителем у бизнесмена, потерял в суде почти полмиллиона рублей
13.03.18 11:30
Торговля стала самым популярным направлением бизнеса в Карелии
13.03.18 09:44
"Работа есть!": ярмарка вакансий в Петрозаводске пройдет при участии предприятий из других регионов
13.03.18 09:11
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-03-13 10:43:37
А если судак на 4 кг.тянет, то половину отрезать, а остальное отпустить?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.03.2018, 18:00
Грипп наступает на Россию
09.03.2018, 08:35
ФОТО: Водитель легковушки погиб, протаранив УАЗ на трассе в Карелии
11.03.2018, 12:45
Водитель BMW погиб после столкновения с фурой в Олонецком районе Карелии
10.03.2018, 16:33
ДЕТИ В ШОКЕ: Во дворце творчества в Петрозаводске разрушили аквариум в холле
11.03.2018, 10:41
ФОТО: У торговых центров в Петрозаводске массово эвакуируют автомобили
10.03.2018, 17:49
СРОЧНО: Два человека погибли под колесами лесовоза на трассе в Карелии

Аналитика

Сегодня 11:21
Политкухня
Следить за выборами дистанционно – дело увлекательное и полезное
Любой интернет-пользователь сможет наблюдать за голосованием 18 марта дистанционно – при просмотре трансляции с избирательных участков непосредственно в день выборов.
Как будет работать Общественный штаб по наблюдению за президентскими выборами в Карелии 2
07.03.2018 10:40
"Я надеюсь, у вас в душе еще хуже, чем у меня" 19
05.03.2018 16:39
Куда везут собранный в Петрозаводске снег: любопытные фото и видео 7
01.03.2018 15:55
"А вдруг метеорит прилетит?" 10
27.02.2018 11:23
Вся аналитика

Чтиво

07.03.2018 13:27
Личное мнение
Как я к Путину ездила 11
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Карелии грозит биатлонный бум? 1
06.03.2018 14:05
Баба с пакетами 18
01.03.2018 12:49
Когда на душе песенно
01.03.2018 09:56
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" от телеканала "ТНТ-Онего"
07.03.2018 16:46
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»