В Карелии введены ограничения на вылов рыбы

С 12 марта для рыбаков-любителей ограничивается величина суточного вылова рыбы на Белом море, Онежском озере и других водоемах Северного рыбохозяйственного бассейна.

Норма введена приказом министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 января 2018 года.

На Белом море, к примеру, рыбаки имеют право поймать не более 50 килограмм трески, зубатки, камбалы и сельди в сутки.

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