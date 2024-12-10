Современный цех по переработке рыбы запустили в Сортавальском округе

Продукцию поставляют в Петрозаводск, Москву. Казань и другие города России.

Рыбоперерабатывающий цех «Парола» поступил к работе в Сортавальском округе. Об этом сообщили в паблике Министерство сельского и рыбного хозяйства РК.

Цех построили по инвестиционному проекту на острове Риеккалансаари урочища Парола. Его мощность составляет свыше одной тысячи тонн сырья в год. Стоимость проекта составила более 300 млн рублей.

Первую очередь цеха ввели в эксплуатацию в сентябре 2024 года. На предприятии изготавливают продукцию под брендом «Республика Форелия». Ассортимент представлен потрошеной и соленой рыбой, а также рыбой горячего и холодного копчения, соленой икрой.



На производстве установлен единственной в Карелии автоматический упаковщик икры форели. Продукцию реализуют в Петрозаводске, оптовые поставки осуществляют в Казань, Москву, Курск и Белгород.





«Кроме того, для мобилизованных сотрудников рыбоводного хозяйства сохранена выплата заработной платы, оказывается помощь в приобретении необходимой экипировки», — подчеркнули в ведомстве.