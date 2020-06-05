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В Карелии ввели жесткие меры для посетителей и сотрудников фитнес-залов

Новости. Общество
09:13, 06 Июня 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Глава Карелии 5 июня подписал распоряжение и ввел новые ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.

Внесены уточнения в правила работы фитнес-центров.

Оказание услуг возможно только по предварительной записи. Посетители должны находиться в залах в масках и перчатках, за исключением душевых. После каждого посетителя должна проводиться дезинфекция тренажеров, шкафчиков и ключей от них. Групповые занятия запрещены – их можно проводить на прилегающей территории на открытом воздухе.

Требования: 

- проведение бесконтактного контроля температуры тела посетителей и работников фитнес-центров с незамедлительным отстранением от нахождения на рабочем месте, а также недопущение в помещение фитнес-центра лиц с повышенной температурой и признаками первых респираторных симптомов;

- организация при входе мест обработки рук кожными антисептиками;

- оказание услуг по предварительной записи;

- запрет на проведение групповых занятий в фитнес-центре, за исключением групповых занятий на прилегающей к фитнес-центру территории на открытом воздухе с учетом соблюдения требований социального дистанцирования не менее 1,5 метра между посетителями;

- ведение журнала (с указанием Ф.И.О. посетителей, места проживания (пребывания);

- вход и нахождение в помещении исключительно в индивидуальных средствах защиты (масках, перчатках), за исключением душевых;

- работа персонала в масках, перчатках, а также очках или лицевых защитных экранах в случае отсутствия защитных экранов (перегородок) между персоналом и посетителями;

- единовременное нахождение посетителей в фитнес-центре из расчета не более одного посетителя на 20 кв м общей площади;

- социальное дистанцирование между посетителями не менее 1,5 метра, за исключением зоны занятия спортом, при условии наличия защитных экранов (перегородок) между тренажерами;

- санитарная обработка помещений, а также твердых контактных поверхностей общественных зон с применением дезинфицирующих средств. 

Напомним, в Карелии спортивные объекты возобновили работу 29 мая.

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