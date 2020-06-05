В Карелии ввели жесткие меры для посетителей и сотрудников фитнес-залов

Глава Карелии 5 июня подписал распоряжение и ввел новые ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.
Внесены уточнения в правила работы фитнес-центров.
Оказание услуг возможно только по предварительной записи. Посетители должны находиться в залах в масках и перчатках, за исключением душевых. После каждого посетителя должна проводиться дезинфекция тренажеров, шкафчиков и ключей от них. Групповые занятия запрещены – их можно проводить на прилегающей территории на открытом воздухе.
Требования:
- проведение бесконтактного контроля температуры тела посетителей и работников фитнес-центров с незамедлительным отстранением от нахождения на рабочем месте, а также недопущение в помещение фитнес-центра лиц с повышенной температурой и признаками первых респираторных симптомов;
- организация при входе мест обработки рук кожными антисептиками;
- оказание услуг по предварительной записи;
- запрет на проведение групповых занятий в фитнес-центре, за исключением групповых занятий на прилегающей к фитнес-центру территории на открытом воздухе с учетом соблюдения требований социального дистанцирования не менее 1,5 метра между посетителями;
- ведение журнала (с указанием Ф.И.О. посетителей, места проживания (пребывания);
- вход и нахождение в помещении исключительно в индивидуальных средствах защиты (масках, перчатках), за исключением душевых;
- работа персонала в масках, перчатках, а также очках или лицевых защитных экранах в случае отсутствия защитных экранов (перегородок) между персоналом и посетителями;
- единовременное нахождение посетителей в фитнес-центре из расчета не более одного посетителя на 20 кв м общей площади;
- социальное дистанцирование между посетителями не менее 1,5 метра, за исключением зоны занятия спортом, при условии наличия защитных экранов (перегородок) между тренажерами;
- санитарная обработка помещений, а также твердых контактных поверхностей общественных зон с применением дезинфицирующих средств.
Напомним, в Карелии спортивные объекты возобновили работу 29 мая.
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