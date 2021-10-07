В Карелии вводят единую проездную карту

В виде пилотного проекта единая проездная карта заработала на двух пригородных и одном троллейбусном маршруте Петрозаводска, сообщили в правительстве республики.

Единую проездную карту можно будет использовать в общественном транспорте Карелии. Первыми участниками эксперимента стали маршруты предприятия «Карелавтотранс-Сервис» в направлении Бесовца и Видан, а также троллейбусный маршрут № 5 в Петрозаводске.

Пилотный проект стартует уже завтра, 8 октября. Транспортная карта будет называться «Тройка», как в Москве и Московской области. Для карельского варианта разработали специальный дизайн с живописными видами известных достопримечательностей республики.

В полном масштабе проект планируется запустить к началу 2022 года.