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В Карелии выбирают главу Костомукши

Новости. Политика
11:26, 29 Октября 2021
фото: Вартан Миросян / 13vainamoinen.livejournal.com

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Конкурс на должность главы Костомукшского городского округа объявлен в Карелии.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Костомукшского городского округа объявлен решением местного городского совета. Об этом информирует официальный Костомукшского городского округа.

Конкурс состоится 22 ноября. Прием документов открывается восьмого ноября и проходит до 17 ноября. 

Сообщается, что кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, должен лично представить в конкурсную комиссию документы. Их список также опубликован на сайте города.

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