В Карелии выгорело почти 1,4 тысячи гектаров леса

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С начала сезона в Карелии зарегистрировано 260 пожаров на площади 1373 га, сообщает министерство природных ресурсов и экологии.
В настоящее время в Карелии площадь действующих пожаров составляет 168 га, а локализованных – 209 га.
Крупные пожары зарегистрированы в Муезерском, Медвежьегорском и Лоухском районах. В последних двух огонь охватил леса на площади 150 га.
С начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 260 пожаров на площади 1373 га.
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