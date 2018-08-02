В Карелии выгорело почти 1,4 тысячи гектаров леса

С начала сезона в Карелии зарегистрировано 260 пожаров на площади 1373 га, сообщает министерство природных ресурсов и экологии.

В настоящее время в Карелии площадь действующих пожаров составляет 168 га, а локализованных – 209 га.

Крупные пожары зарегистрированы в Муезерском, Медвежьегорском и Лоухском районах. В последних двух огонь охватил леса на площади 150 га.

С начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 260 пожаров на площади 1373 га.