В Карелии выявлен второй условно больной коронавирусом (СРОЧНО)

Исследование студентки ПетрГУ, контактировавшей с заразившимся коронарирусом из Мурманска, дало условно положительный результат на коронавирусную инфекцию.

В Петрозаводске выявлен второй условно положительный результат на коронавирус, сообщил глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте". Студентка ПетрГУ была госпитализирована в Республиканскую инфекционную больницу 25 марта. Первый анализ девушки был отрицательным, однако повторное исследование сегодня показало положительный результат.

По словам Артура Парфенчикова, девушка контактировала с молодым человеком из Мурманска, у которого коронавирус подтвержден. Сегодня специалисты ждут результатов третьего исследования, которое направлено в ФКУЗ "Противочумный центр Роспотребнадзора" в Москву. Сейчас состояние девушки стабильное, температуры нет.

"Друзья, эта информация – не повод для паники. Это напоминание тем, кто еще не понял всю серьезность ситуации, кто пренебрегает ограничительными мерами и наивно полагает, что вирус где-то далеко. Давайте перестанем игнорировать карантинные меры и наконец все вместе проявим сознательность!" - призывает жителей Карелии Артур Парфенчиков.

Напомним, второй анализ условно больной коронавирусом, вернувшейся из-за границы жительницы Карелии, дал отрицательный результат.