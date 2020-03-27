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В Карелии выявлен второй условно больной коронавирусом (СРОЧНО)

Новости. Общество
20:27, 29 Марта 2020
фото: © EPA-EFE/Alessandro Di Marco, архив
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Исследование студентки ПетрГУ, контактировавшей с заразившимся коронарирусом из Мурманска, дало условно положительный результат на коронавирусную инфекцию.

В Петрозаводске выявлен второй условно положительный результат на коронавирус, сообщил глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте". Студентка ПетрГУ была госпитализирована в Республиканскую инфекционную больницу 25 марта. Первый анализ девушки был отрицательным, однако повторное исследование сегодня показало положительный результат.

По словам Артура Парфенчикова, девушка контактировала с молодым человеком из Мурманска, у которого коронавирус подтвержден. Сегодня специалисты ждут результатов третьего исследования, которое направлено в ФКУЗ "Противочумный центр Роспотребнадзора" в Москву. Сейчас состояние девушки стабильное, температуры нет.

"Друзья, эта информация – не повод для паники. Это напоминание тем, кто еще не понял всю серьезность ситуации, кто пренебрегает ограничительными мерами и наивно полагает, что вирус где-то далеко. Давайте перестанем игнорировать карантинные меры и наконец все вместе проявим сознательность!" - призывает жителей Карелии Артур Парфенчиков.

Напомним, второй анализ условно больной коронавирусом, вернувшейся из-за границы жительницы Карелии, дал отрицательный результат.

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Комментарии

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prostor
2020-03-29 23:01:37
А я не верю что в Карелии нет вируса, вот не верю, я думаю что он есть и думаю что гуляет во всю
кир
2020-03-29 23:11:54
prostor, прав. Вирус гуляет на просторе. Люди никого не слушают и делают, что в башку взбредет. :)
В цифровом веке не могут отследитьперемещение людей. Люди не могут внимать голос разума.
Беня
2020-03-29 22:21:31
Рано или поздно наш "заповедник" потеряет свою первозданную эпидемическую девственность. Заразные ветры современности подуют и у нас, ситуация станет больше походить на то, шо во всех "нормальных странах". Но пусть это будет попозжее :)
А сейчас пойду-ка я на кухню, дерну-ка стопочку жидкости, обладающей в том числе антисептическими свойствами за "дремучую отсталость" Карелии и за здоровье всех карельцев (включая себя любимого) сущих на ней :)
Ткачев
2020-03-29 20:50:32
Вот оно начало - все пойдет как шло,
Пусть друг другу глотки рвут Добро и Зло.
Свет сверкнет и меркнет - темнота навек.
Мотыльком над свечкой вьется человек.
Раз на свет родился - заплатить изволь.
На земном базаре вместо денег - боль.
кир
2020-03-29 22:44:22
Ткачев, продолжу. :)
Лакомствами любишь набивать живот?
Для свинцовой снеди подставляй свой рот. (1982 год, П.Грушко, А. Рыбников)
Ткачев
2020-03-29 23:29:58
кир, Это чуть попозже, когда матрос Железняк придет.
кир
2020-03-29 20:41:08
Никакой вирус не остановит девушек, готовых забрать тех, кого в растерянности потеряли соперницы.(я)
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