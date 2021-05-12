В Карелии мужчина незаконно получил пособие в 6 тысяч рублей и стал фигурантом уголовного дела

Житель Суоярвского района два месяца работал, получая при этом пособие по безработице, и стал фигурантом уголовного дела, сообщили на сайте надзорного органа.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что 32-летний житель Суоярвского района состоял на учете в Службе занятости и получал пособие по безработице. При этом в течение двух месяцев он одновременно работал в ООО «Промлес».

Факт своего трудоустройства мужчина скрыл и, таким образом, обманом получил более 6 тысяч рублей в виде пособия по безработице.

После получения соответствующих материалов из прокуратуры мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «мошенничество».