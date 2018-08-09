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Новости. Криминал
14:51, 09 Августа 2018
фото: gosrf.ru

В Карелии вынесли приговор бывшему директору фирмы, попавшемуся на крупной взятке

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Пряжинский районный суд вынес приговор бывшему директору лесозаготовительной компании, которого обвиняли в даче взятки должностному лицу государственного лесного контроля.

В суде было установлено, что директор фирмы передал лесничему Паннильского участкового лесничества более 1,5 млн рублей.

"За полученное вознаграждение должностное лицо осуществляло отводы лесосек и составление лесных деклараций с заведомо недостоверными сведениями о корневом запасе и породном составе древесины на делянках, проводило проверку качества отводов и таксации без выявления допущенных нарушений лесного законодательства, а также выполняло иные мероприятия, влекущие возникновение выгодных условий для работы юридического лица", - отметили в карельской прокуратуре.

В отношении теперь уже бывшего директора фирмы было возбуждено дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ.

Суд приговорил обвиняемого виновным в инкриминируемом преступлении и приговорил его к семи годам лишения свободы условно и к штрафу в 3 млн 108 тыс 920 рублей.

Приговор пока не вступил в силу.

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Комментарии

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кир
2018-08-09 15:21:39
Просто идиоты с таким приговором.
Изя
2018-08-09 15:02:52
...получатль , sorry
Изя
2018-08-09 15:00:10
А взяткодатель что ??? Дальше продолжает брать взятки .
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