В Карелии вынесли приговор бывшему директору фирмы, попавшемуся на крупной взятке

Пряжинский районный суд вынес приговор бывшему директору лесозаготовительной компании, которого обвиняли в даче взятки должностному лицу государственного лесного контроля.

В суде было установлено, что директор фирмы передал лесничему Паннильского участкового лесничества более 1,5 млн рублей.

"За полученное вознаграждение должностное лицо осуществляло отводы лесосек и составление лесных деклараций с заведомо недостоверными сведениями о корневом запасе и породном составе древесины на делянках, проводило проверку качества отводов и таксации без выявления допущенных нарушений лесного законодательства, а также выполняло иные мероприятия, влекущие возникновение выгодных условий для работы юридического лица", - отметили в карельской прокуратуре.

В отношении теперь уже бывшего директора фирмы было возбуждено дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ.

Суд приговорил обвиняемого виновным в инкриминируемом преступлении и приговорил его к семи годам лишения свободы условно и к штрафу в 3 млн 108 тыс 920 рублей.

Приговор пока не вступил в силу.