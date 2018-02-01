В Карелии вырастут тарифы на электричество для населения

Это не связано с планируемым снижением тарифов для малого и среднего бизнеса.

Тарифы на электроэнергию для населения Карелии вырастут с 1 июля 2018 года на 3,7%, но это не связано с планируемым снижением тарифов для малого и среднего бизнеса, - сообщил руководитель Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Глеб Суржко на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства.

Он подтвердил снижение в апреле 2018 года тарифов на электроэнергию для малого бизнеса, но заверил, что это будет сделано не в ущерб населению.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".