В Карелии вырастут тарифы на электричество для населения

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Это не связано с планируемым снижением тарифов для малого и среднего бизнеса.
Тарифы на электроэнергию для населения Карелии вырастут с 1 июля 2018 года на 3,7%, но это не связано с планируемым снижением тарифов для малого и среднего бизнеса, - сообщил руководитель Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Глеб Суржко на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства.
Он подтвердил снижение в апреле 2018 года тарифов на электроэнергию для малого бизнеса, но заверил, что это будет сделано не в ущерб населению.
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
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