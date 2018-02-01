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Новости. Экономика
14:53, 01 Февраля 2018

В Карелии вырастут тарифы на электричество для населения

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Это не связано с планируемым снижением тарифов для малого и среднего бизнеса.

Тарифы на электроэнергию для населения Карелии вырастут с 1 июля 2018 года на 3,7%, но это не связано с планируемым снижением тарифов для малого и среднего бизнеса, - сообщил руководитель Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Глеб Суржко на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства.

Он подтвердил снижение в апреле 2018 года тарифов на электроэнергию для малого бизнеса, но заверил, что это будет сделано не в ущерб населению.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
stranger
2018-02-01 17:07:16
Если на каждую электрическую опору будет свой директор и штат сотрудников, то никакого тарифа не хватит.
User
2018-02-01 16:55:48
"Это не связано с планируемым снижением тарифов для малого и среднего бизнеса."
Естественно! Это связано с растущими аппетитами ЖиВ.
Беня
2018-02-01 16:19:05
Не верь глазам своим, верь государственному комитету, он никогда в жизни не обманет. И конечно, кощунственно думать, шо население держат за идиотов.
Доктор хаос
2018-02-01 15:50:41
Майнить стали больше? :)
VYBKJM
2018-02-01 15:43:39
Опять Карелов обули в теплые тапочки!))))
Руководство РК стремительно пытается сорвать поведу!
Савва
2018-02-01 15:01:57
Это как?!
Гость
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