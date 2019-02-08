В Карелии выросла стоимость потребительской корзины

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Карелии в январе выросла на 1% по сравнению с декабрем 2018 года.

В итоге потребительская корзина подорожала до 16646 рублей 95 копеек.

Данные приведены в материалах Карелиястата об изменении цен и тарифов.

Фиксированный набор товаров и услуг утвержден приказом Росстатата для сравнительной оценки покупательской способности населения. В перечень входит 83 наименования товаров и услуг.

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