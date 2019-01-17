В Карелии выросла стоимость ЖКУ

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Подорожание отдельных видов услуг ЖКХ на 1,2%-1,5% произошло в Карелии в первые дни после новогодних праздников.
Стоимость горячего водоснабжения выросла на 1,5% ( до 888 рублей 20 копеек в месяц с человека) , холодного водоснабжения – на 1,2% (35 рублей 13 копеек за кубометр).
Отопление подорожало до 39 рублей 10 копеек за кв. метр общей площади, что на 1,5% выше, чем неделей раннее.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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