В Карелии выросла уверенность бизнеса в стабильной работе производства до конца года

Большинство руководителей предприятий Карелии прогнозируют сохранение или рост производства до декабря 2021 года.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом опроса представителей бизнеса.

Ни один из них не ожидает сокращения объемов выпуска продукции.

В обрабатывающих производствах 83% респондентов уверены в сохранении достигнутых показателей. Еще 17% ожидают роста производства.

В добыче полезных ископаемых увеличение выпуска продукции прогнозируют 11% опрошенных руководителей предприятие, остальные уверены в сохранении достигнутых показателей.

В энергетике, показатели которой тоже учитываются при оценке делового климата, роста производства ждет каждый третий опрошенный и 67% прогнозируют стабильную работу до конца года.

В целом индекс предпринимательской уверенности, который отражает ожидания бизнеса, вырос по сравнению с предыдущим опросом.