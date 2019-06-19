В Карелии выросли поступления от налога на имущество физлиц

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Платежи, поступающие в бюджеты муниципальных образований Карелии за счет налога на доходы физических лиц, за январь-май 2019 года выросли на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Общая сумма поступлений от налога на доходы физических лиц за 5 месяцев достигла 199,2 млн рублей.
Об этом говорят данные Минфина о поступлениях бюджетообразующих налогов в 2019 году.
Кроме того, на 14,6% выросли платежи единого сельскохозяйственного налога ( 195,1 млн рублей).
Какие еще платежи выросли, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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