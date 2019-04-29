В Карелии выросли цены на жилье

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Средняя стоимость жилья в Карелии с начала 2019 года выросла на 1,9% на вторичном рынке и на 5,9% – на новые квартиры.
Это следует их отчета Карелиястата «Краткосрочные экономические показатели Республики Карелия» за март 2019 года.
На первичном рынке стоимость жилья в декабре 2018 года составляла, в среднем, 48733 рублей за кв м. В марте 2019 года эта сумма достигла 51598 рублей.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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