10:26, 14 Мая 2019
В Карелии выросло число людей с зарплатами выше 60 тысяч рублей, утверждает Карелиястат
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Доля населения Карелии со среднедушевыми доходами свыше 60 тыс. рублей в месяц в 2018 году достигла 5,9% от общей численности жителей республики.
Об этом говорят данные Карелиястата о распределении населения по величине среднедушевых доходов за 2014-2018 годы.
Официальная статистика показывает, что в течение 5 лет сократилась доля населения Карелии со среднедушевыми доходами менее 19 тыс. рублей.
За этот же период выросло количество жителей с доходами от 19 до 60 тыс. рублей и выше.
Подробнее о доходах читай те в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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