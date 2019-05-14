В Карелии выросло число людей с зарплатами выше 60 тысяч рублей, утверждает Карелиястат

Доля населения Карелии со среднедушевыми доходами свыше 60 тыс. рублей в месяц в 2018 году достигла 5,9% от общей численности жителей республики.

Об этом говорят данные Карелиястата о распределении населения по величине среднедушевых доходов за 2014-2018 годы.

Официальная статистика показывает, что в течение 5 лет сократилась доля населения Карелии со среднедушевыми доходами менее 19 тыс. рублей.

За этот же период выросло количество жителей с доходами от 19 до 60 тыс. рублей и выше.

Подробнее о доходах читай те в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".