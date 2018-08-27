В Карелии выросло число предпринимателей, работающих на патентной системе

Количество предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения в Карелии в первом полугодии 2018 года выросло на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такие данные опубликованы на сайте регионального Управления Федеральной налоговой службы.

Общее число выданных патентов в первом полугодии достигло 1465 единиц.

Темпы роста числа предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения в Карелии выше, чем в среднем по России. Среднероссийский показатель - 16%.

В Минфине рассказали, каким предпринимателям увеличилось количество выдачи патентов, - читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".