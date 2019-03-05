В Карелии выросло число предпринимателей среди бывших безработных

В 2018 году в Карелии в 3 раза увеличилось количество безработных граждан, которые решили открыть свое дело.

Власти Карелии связывают рост числа предпринимателей среди бывших безработных увеличением объемов государственной поддержки программ самозанятости граждан.

Об этом сообщила начальник управления труда и занятости республики Елена Фролова на итоговой коллегии ведомства в Петрозаводске.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".