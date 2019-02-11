В Карелии выросло число вакансий и уровень зарплат в сфере торговли

Число вакансий и уровень зарплаты в сфере торговли в Карелии выросли в начале 2019 года - сказался подъем в отрасли, произошедший в прошлом году.

Об этом говорят результаты исследования рынка труда, проведенного рекрутинговым агентством HeadHunter Северо-Запада, и подтверждают данные Карелиястата об экономических показателях отрасли.

Число предложений о работе для продавцов в январе по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года в Карелии увеличилось на 4%.

На одно вакантное место в сфере торговли претендуют в среднем пять кандидатов из Карелии, что соответствует норме на рынке труда.

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