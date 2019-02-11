В Карелии выросло число вакансий и уровень зарплат в сфере торговли

Новости по теме
Загрузка...
Число вакансий и уровень зарплаты в сфере торговли в Карелии выросли в начале 2019 года - сказался подъем в отрасли, произошедший в прошлом году.
Об этом говорят результаты исследования рынка труда, проведенного рекрутинговым агентством HeadHunter Северо-Запада, и подтверждают данные Карелиястата об экономических показателях отрасли.
Число предложений о работе для продавцов в январе по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года в Карелии увеличилось на 4%.
На одно вакантное место в сфере торговли претендуют в среднем пять кандидатов из Карелии, что соответствует норме на рынке труда.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
08.02.2019, 14:08
08.02.2019, 21:30
06.02.2019, 11:12
06.02.2019, 14:45
Аналитика
Сегодня 11:36
Капитал
Российским парламентариям захотелось регламентировать сбор дикоросов.
Сегодня 11:20
08.02.2019 14:56
08.02.2019 13:04
Чтиво
08.02.2019 14:08
Без политики
Руководство колонии-поселения, где священник Иван Петунов отбывает наказание за совершенное в пьяном виде смертельное ДТП, просит суд ужесточить ему режим содержания и перевести в ИК общего режима.
06.02.2019 14:45
04.02.2019 09:31
31.01.2019 17:12
Медиа
10.02.2019 11:10
Опрос
Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?
Комментарии