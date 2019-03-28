В Карелии выросло жилищное строительство

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Общая площадь введенных в действие жилых домов в Карелии в январе-феврале 2019 года выросла на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.
В первые два месяца 2019 года было сдано в эксплуатацию 383 квартиры площадью 31,3 тысяча кв м.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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