В Карелии выросло жилищное строительство

Общая площадь введенных в действие жилых домов в Карелии в январе-феврале 2019 года выросла на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.

В первые два месяца 2019 года было сдано в эксплуатацию 383 квартиры площадью 31,3 тысяча кв м.

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