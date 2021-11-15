В Карелии вышел буклет о республиканском бюджете на карельском языке

В Минфине республики рассчитывают с помощью новой брошюры повысить уровень финансовой грамотности населения.

В Карелии вышел буклет о бюджете для граждан на карельском языке. Как пояснили в республиканском министерстве финансов, которое готовило брошюру, такие издания на русском языке регулярно выпускались в регионе в течение нескольких последних лет. Однако на языке титульного народа республики буклет издан впервые.

Его главная задача – рассказать гражданам в простой и понятной форме об основных понятиях в сфере общественных финансов, о доходах, расходах, дефиците и профиците, а также об объеме государственного долга. В Минфине Карелии рассчитывают с помощью новой брошюры повысить уровень финансовой грамотности населения.