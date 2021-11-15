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В Карелии вышел буклет о республиканском бюджете на карельском языке

Новости. Экономика
12:44, 10 Января 2022
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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В Минфине республики рассчитывают с помощью новой брошюры повысить уровень финансовой грамотности населения.

В Карелии вышел буклет о бюджете для граждан на карельском языке. Как пояснили в республиканском министерстве финансов, которое готовило брошюру, такие издания на русском языке регулярно выпускались в регионе в течение нескольких последних лет. Однако на языке титульного народа республики буклет издан впервые.

Его главная задача – рассказать гражданам в простой и понятной форме об основных понятиях в сфере общественных финансов, о доходах, расходах, дефиците и профиците, а также об объеме государственного долга. В Минфине Карелии рассчитывают с помощью новой брошюры повысить уровень финансовой грамотности населения.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Teaтральный критик
2022-01-10 15:00:54
Почему не на вепсском ?
Ники
2022-01-10 15:15:42
Teaтральный критик, или на цыганском ?
кир
2022-01-10 14:00:28
Нацмены не знают как ещё деньги вытащить из Москвы. Почему они рулят, - спросил кот?
Майкл
2022-01-10 13:49:22
А теперь только на карельском языке,будет вся информация финансовая выходить о карельском бюджете .Ибо не зачем вам в это вникать, лохи.
Ольга
2022-01-10 13:47:57
В Карелии есть ещё живые карелы?
Вася
2022-01-10 13:20:46
Ни слова о позитивности «текущего момента
Ники
2022-01-10 13:18:06
На русском то никто не читает . совсем все спятили .
кир
2022-01-10 12:55:56
Русский язык не понимают или деньги некуда деть? Бесполезная работа, - сказал кот.
Гость
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