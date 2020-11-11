В Карелии вышла книга для родителей, которые хотели бы научить своих детей карельскому языку

Ее автором стала известный языковой активист Наталья Антонова.

В уходящем году в Карелии вышло необычное учебное пособие по карельскому языку "ABČ. Шаг навстречу". По словам его автора, языкового методиста общественной организации "Дом карельского языка" Натальи Антоновой, эта книга адресована тем родителям, которые хотели бы вернуть карельский язык в свои семьи и научить ему современных детей.

Мы поговорили с известным в Карелии языковым активистом не только о новой книге, но и о том, каким она видит будущее карельского языка.

"Карельский язык и знания, связанные с ним – это общее наследство жителей Карелии, причем не только карелов, а всех. Поэтому разумное большинство всегда будет с пониманием относиться к желанию коренного народа, являющегося меньшинством в регионе, сохранить свой язык, и, может быть, захочет само его узнать. Или, по крайней мере, с уважением отнесется к этому желанию", – считает Наталья Антонова.

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