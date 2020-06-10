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В Карелии вышло исследование о рубках ухода на заросших лесом сельхозугодьях

Новости. Экономика
14:34, 11 Июня 2020
фото: Лесной портал Карелии
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Заброшенные земли сельхозназначения могут стать для страны источником древесного сырья.

Карельские лесоводы Александр Марковский и Андрей Родионов проанализировали зарастание лесом заброшенных сельхозземель и выработали рекомендации по проведению рубок ухода на таких землях, которые позволили бы использовать их в лесохозяйственном обороте. Подобное исследование опубликовано в России впервые: у леса, который вырос на сельхозугодьях, сейчас нет никакого правового статуса, однако, по мнению экспертов, заброшенные земли сельскохозяйственного назначения могли бы стать для страны источником древесного сырья. 

Как отмечается в статье Марковского и Родионова, которая вышла на "Лесном портале Карелии", процесс зарастания лесом заброшенных сельхозземель в таежной зоне России длится уже в среднем 20–40 лет, и сейчас площадь таких земель достигла около 80 миллионов гектаров. По экспертной оценке, интенсивное выращивание леса на сельхозземлях позволило бы увеличить объемы заготовки древесины в стране на 300 миллионов кубометров в год и обеспечить не менее 90 тысяч постоянных рабочих мест в сельской местности, а также стимулировать появление частного лесовыращивания.

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Комментарии

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zanoza
2020-06-11 14:43:03
А сельское хозяйство у нас ушло навеки, теперь всё будет в лесах!
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