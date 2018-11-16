В Карелии взорвали снаряд времен ВОВ

Сотрудники ОМОН уничтожили боеприпас времён ВОВ в Олонецком районе, сообщили в Росгвардии Карелии.

В Росгвардию поступила информация о том, что в Олонецком районе, недалеко от поселка Коткозеро в реке Пекки гражданин обнаружил боеприпас времён Великой Отечественной войны.

Сотрудники ОМОН незамедлительно выехали в указанное место. В ходе проверки установили, что это артилерийский выстрел 45 мм в ржавом состоянии, находящийся длительное время в водоёме.

Сотрудники спецподразделения вывезли боеприпас в лесной массив, уничтожили накладным зарядом на безопасном расстоянии от жителей и домов.