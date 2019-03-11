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Новости. Общество
10:53, 11 Марта 2019
фото: pixabay

В Карелии возросло число желающих стать госслужащими

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На одно рабочее место в регионе претендуют 6-7 соискателей, выяснили аналитики сайта HeadHunter.

Аналитики сайта по поиску работы HeadHunter проанализировали более 1 135 вакансий, размещенных на hh.ru работодателями в Карелии с 1 по 28 февраля 2019 года.

По оценке исследователей, уровень конкуренции в феврале повысился по сравнению с январем – с 5,8 до 6,8 резюме на одну вакансию. Таким образом, в среднем на одно вакантное место в республике претендуют 6-7 соискателей.

При этом, как отмечают эксперты, подобная ситуация характерна не для всех профобластей, например, в сферах медицины и фармацевтики, страхования, консультирования, инсталляции и сервиса, домашнего персонала наблюдается серьезный дефицит кадров.

В каких сферах возрос уровень конкуренции, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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