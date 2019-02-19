В Карелии за год арестовали более 600 кг опасного мяса и птицы

Роспотребнадзор Карелии за год проверил более 130 объектов, осуществляющих продажу мясной продукции.

К основным нарушениям, выявленным в ходе контрольно-надзорных мероприятий, относятся: нарушение условий хранения мясной продукции, отсутствие контроля за соблюдением температурно-влажностного режима хранения мясной продукции, отсутствие маркировочных ярлыков.

Наложен арест на 93 партии мяса и мясопродуктов в количестве 406,209 кг и 34 партии птицы в количестве 247,8 кг.

Общая сумма штрафов составила 160,5 тысяч рублей.